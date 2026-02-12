Quarantenne ferito alle gambe da colpi di pistola indagini serrate dei carabinieri

I carabinieri di Milazzo stanno lavorando senza sosta per chiarire cosa sia successo venerdì sera a Pace del Mela, quando un uomo di 40 anni è stato colpito alle gambe da alcuni colpi di pistola. La vittima è stata portata in ospedale e le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi abbia sparato e perché. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e cercando eventuali telecamere nella zona.

E' accaduto a Pace del Mela. Trasportato al Policlinico per un intervento chirurgico, resta fuori pericolo. Militari raccolgono prove e testimonianze per risalire all'aggressore I carabinieri della Compagnia di Milazzo stanno conducendo accertamenti sul ferimento di un quarantenne avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso a Pace del Mela. Il ferito è stato soccorso immediatamente e trasportato al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le condizioni dell'uomo non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno effettuato rilievi e avviato le indagini, raccogliendo elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

