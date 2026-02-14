Castel D’Aiano 83enne a processo | l’accusa è omicidio colposo del marito indagini su una caduta sospetta

Leda Stupazzoni, 83 anni, è stata chiamata in tribunale a Bologna con l’accusa di aver causato la morte del marito, Roberto Berti, dopo una caduta sospetta avvenuta nella loro casa di Castel D’Aiano. Le indagini puntano a chiarire se la donna abbia avuto un ruolo nella caduta che ha portato alla scomparsa dell’uomo, avvenuta qualche settimana fa. La vicenda ha suscitato molte domande tra i familiari e gli abitanti del paese.

Castel D'Aiano, 83 Anni e un Processo Shock: Leda Stupazzoni a Giudizio per la Morte del Marito. Leda Stupazzoni, 83 anni, si troverà davanti ai giudici del tribunale di Bologna con l'accusa di omicidio colposo del marito, Roberto Berti. La vicenda, che ha scosso la comunità di Castel D'Aiano, frazione del comune di Santo Stefano, si è aperta con una chiamata d'emergenza e una denuncia che ha trasformato una presunta caduta accidentale in un'indagine complessa. La Dinamica del Fattaccio e le Prime Perplessità. La tragedia si è consumata a febbraio 2026. Leda Stupazzoni aveva avvertito i soccorsi riferendo di aver trovato il marito a terra, apparentemente a seguito di una caduta dal tetto della loro abitazione.