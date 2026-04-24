Viaggi con animali in Europa | nuove regole tra microchip passaporto e vaccini

A partire dal 22 aprile 2026, le norme per i viaggi con gli animali all’interno dell’Europa subiranno modifiche significative. Le nuove regole prevedono l’introduzione del microchip, un passaporto europeo e requisiti di vaccinazione aggiornati. Questi cambiamenti riguardano tutte le specie di animali domestici che vengono trasportati tra i paesi membri e sono state stabilite per garantire maggiore sicurezza e tutela degli animali durante i viaggi.

Dal 22 aprile 2026 cambiano le regole per i viaggi con gli animali all’interno dell’ Europa. L’aggiornamento normativo, deciso dalla Commissione europea, introduce un sistema più rigoroso e uniforme per gli spostamenti non commerciali degli esemplari da compagnia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sanitaria e prevenire la diffusione di malattie. Si tratta di una revisione importante che riguarda milioni di cittadini, sempre più abituati a non rinunciare ai propri cani e gatti nemmeno durante le vacanze. Il principio di fondo resta invariato – la libera circolazione è garantita – ma cambiano i controlli e il peso dei requisiti richiesti.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Viaggi con animali in Europa: nuove regole tra microchip, passaporto e vaccini Notizie correlate Animali in viaggio, l’Europa cambia le regole: il passaporto resta, ma il microchip pesa di piùL’Unione europea rimette ordine nelle regole che disciplinano gli spostamenti di cani e gatti tra gli Stati membri, con un aggiornamento che punta a... Viaggi con animali: dal 2026 il microchip guida il nuovo sistema UEDal 22 aprile 2026, le normative europee che disciplinano i viaggi di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri subiscono una trasformazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Parti con il tuo animale? Da oggi serve qualcosa in più: ecco cosa devi controllare subito?; Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole UE: cosa cambia; Dal passaporto al microchip: da oggi cambiano le regole per cani e gatti che viaggiano in Europa; Viaggiare con i propri animali, in vigore le nuove regole UE. Ecco la guida pratica. Nuove regole UE per i viaggi con gli animali domestici dal 22 aprile 2026Dal microchip obbligatorio al passaporto europeo: cambiano le norme per cani, gatti, furetti e volatili negli spostamenti non commerciali tra Paesi UE Dal 22 aprile 2026 entrano in vigore nell’Unione ... liberoreporter.it Legge italiana vieta i viaggi con animali domestici in auto prive di aria condizionataViaggiare in auto con animali domestici: obblighi legali e rischi reali In Italia, milioni di proprietari di cani e gatti si spostano ogni giorno in a ... assodigitale.it Lituania: Kaunas + Vilnius in tre giorni Buonasera a tutti, richiedo il vs. supporto per organizzare un viaggio di tre giorni (pienissimi) tra Kaunas e Vilnius. Partiremo da Rimini per Kaunas il 29 maggio: atterrando a Kaunas nel tardo pomeriggio, la ns. idea era q - facebook.com facebook #Tg2000 - Italiani in viaggio per il 25 aprile #23aprile #Tv2000 #Traffico #25Aprile #Vacanze #Italia #Autostrade #Viabilità #Viaggi #Esodo @tg2000it x.com