Un veicolo in viaggio su un Suv senza valigie ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia stradale. Durante un controllo, nel doppiofondo del veicolo sono stati trovati 44 chili di cocaina, valutati circa quattro milioni di euro sul mercato. L’intervento della polizia si è concluso con il sequestro della droga, destinata alle piazze di spaccio del Nord Italia, segnando un’azione significativa contro il traffico di stupefacenti.

Quarantaquattro chili di cocaina che avrebbero potuto fruttare quattro milioni. La sottosezione della Polizia stradale di Guardamiglio ha inferto un colpo durissimo al narcotraffico, intercettando il carico di droga purissima destinata alle piazze di spaccio del Nord Italia. L’altra sera la Stradale in un autogrill ha fermato un Suv che procedeva in direzione Nord. Il conducente albanese ha mostrato un nervosismo crescente, fornendo risposte evasive e contraddittorie circa la provenienza e la destinazione del suo viaggio. Un dettaglio ha fatto scattare l’allarme: l’uomo viaggiava su un’auto di lusso ma era privo di bagagli. Gli agenti hanno quindi passato al setaccio l’abitacolo e il telaio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggia sul Suv ma senza valigie e attira i sospetti della Polstrada. Nel doppiofondo 44 chili di coca

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