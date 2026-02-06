1,5 chili di coca nascosti nel garage e l' ultima dose ceduta con la figlia in auto

La polizia ha trovato 1,5 chili di cocaina nascosti nel garage di un uomo. L’ultima consegna è avvenuta con la figlia di 4 anni in auto, mentre il padre vendeva droga a un acquirente. La bambina sedeva tranquilla sui sedili posteriori senza capire cosa stava accadendo.

