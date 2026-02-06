1,5 chili di coca nascosti nel garage e l' ultima dose ceduta con la figlia in auto

Da arezzonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha trovato 1,5 chili di cocaina nascosti nel garage di un uomo. L’ultima consegna è avvenuta con la figlia di 4 anni in auto, mentre il padre vendeva droga a un acquirente. La bambina sedeva tranquilla sui sedili posteriori senza capire cosa stava accadendo.

L'ultima cessione è avvenuta davanti agli occhi della figlioletta di 4 anni che, mentre il padre vendeva cocaina a un acquirente, se ne stava buona al suo posto nei sedili posteriori dell'auto.Sono stati i carabinieri del reparto operativo di Arezzo ad arrestare un 40enne, cittadino di origini.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Lombardia traffic

Coca dentro l’auto. Quattro chili e mezzo nascosti sopra le ruote. Due finiscono in carcere

Beccato con oltre 30 chili di fuochi d'artificio illegali nascosti in auto e in casa: un arresto a Siderno

Durante un normale controllo a Siderno, le forze dell’ordine hanno scoperto oltre 11 chilogrammi di fuochi d’artificio illegali nascosti in auto e in casa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lombardia traffic

Argomenti discussi: In garage nasconde 6 chili di eroina e 15 di sostanza da taglio: pusher 21enne arrestato; Blitz anti droga a Picanello, sequestrati oltre 15 chili di droghe: arrestati due pusher; Roma: delivery a casa o in punti di incontro anonimi, 15 arresti, sequestrati 3,5 chili di droga; Brogeda, dentro l'auto vengono alla luce 5 chili di eroina.

1 5 chili diMaterdei, arrestato 47enne con 1,5 kg di droga e coltello: intervento della poliziaNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per ... msn.com

Portici, 46enne sorpreso con 1,5 kg di cocaina: arrestato dalla PoliziaIeri sera, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato un 46enne per detenzione illecita di droga. cronachedellacampania.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.