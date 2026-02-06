1,5 chili di coca nascosti nel garage e l' ultima dose ceduta con la figlia in auto
La polizia ha trovato 1,5 chili di cocaina nascosti nel garage di un uomo. L’ultima consegna è avvenuta con la figlia di 4 anni in auto, mentre il padre vendeva droga a un acquirente. La bambina sedeva tranquilla sui sedili posteriori senza capire cosa stava accadendo.
L'ultima cessione è avvenuta davanti agli occhi della figlioletta di 4 anni che, mentre il padre vendeva cocaina a un acquirente, se ne stava buona al suo posto nei sedili posteriori dell'auto.Sono stati i carabinieri del reparto operativo di Arezzo ad arrestare un 40enne, cittadino di origini.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
