Viadana Mara Azzi presenta la coalizione | un progetto di gestione comune

A Viadana, Mara Azzi ha annunciato la creazione di una coalizione tra Lega e Forza Italia presso i Giardini locali. L'obiettivo dichiarato è migliorare la gestione dei servizi sanitari e rafforzare la sicurezza nel territorio. La presentazione si è svolta in un luogo pubblico, con la partecipazione di rappresentanti dei partiti coinvolti e alcuni cittadini. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai dettagli del progetto.

?? Cosa sapere Mara Azzi presenta la coalizione Lega e Forza Italia ai Giardini di Viadana. Il progetto punta su gestione sanitaria e sicurezza per il territorio di Viadana. Mercoledì sera, tra i sentieri dei Giardini di Viadana, Mara Azzi ha presentato la coalizione che punta alla gestione del comune insieme ai rappresentanti delle liste che ne sostengono la candidatura. L'incontro pubblico ha la partecipazione di un gruppo eterogeneo di forze politiche: dalla Lega Lombarda Salvini a Forza Itali .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadana, Mara Azzi presenta la coalizione: un progetto di gestione comune Notizie correlate Laveneziana candidato sindaco della coalizione civica: "Un progetto per il bene comune"CEGLIE MESSAPICA - Una scelta d'amore e d'impegno per la città di Ceglie Messapica. La gestione dell'Omnisport di Vieste passa al Comune: pronto il progetto di riqualificazioneLa gestione del centro sportivo ‘Omnisport’ passa al Comune di Vieste per i prossimi 15 anni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni Viadana, ecco i 16 nomi della lista di Forza Italia per Mara Azzi; Candidature, liste al rush finale a Viadana: Azzi e Cavatorta calano gli assi; Viadana vota, i nomi sono quattro; Viadana in Salute si presenta: Azzi incontra i cittadini ai Giardini. Viadana vota, i nomi sono quattroVIADANA - Alle elezioni amministrative, il sindaco uscente Nicola Cavatorta sfiderà tre candidate donne: Mara Azzi, Lidia Culpo e Fabrizia Zaffanella . Cavatorta sarà sostenuto da Fratelli d'Italia e ... laprovinciacr.it Viadana:; la corsa dei 200 candidatiVIADANA I giochi sono fatti, e ora si inizia a fare sul serio. Certo, qualche presentazione pubblica si è già svolta. Ma a questo punto manca un mese ... vocedimantova.it Presentata la coalizione Viadana in Salute guidata da Mara Azzi. Ai Giardini l’incontro con i cittadini per illustrare il programma e presentare i candidati dello schieramento Leggi tutto - facebook.com facebook