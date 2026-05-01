Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 1 maggio 2026, Astral informa sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo ai cittadini notizie in tempo reale per muoversi con maggiore consapevolezza. La piattaforma si presenta come uno strumento utile per chi si sposta in zona, garantendo informazioni ufficiali sulla mobilità locale.

Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si rallenta tra le puntine diramazione Roma Sud in carreggiata esterna sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda altezza grande raccordo anulare direzione Roma percorrendo la statale Cassia bis rallentamenti e code tra due Castel de' ceveri direzione Roma sulla strada Braccianese Claudia si sta in coda per l'intenso traffico tra via Tragliatella e via Anguillarese direzione Cassia percorrendo via Aurelia coda altezza d'oro direzione Roma mentre sulla statale Pontina traffico rallentato con code tra Castel Romano e via di...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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