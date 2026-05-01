Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 1° maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sugli eventuali disagi che coinvolgono le strade principali e le arterie cittadine. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che devono pianificare i propri spostamenti nelle ore mattutine.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code tra Ferentino e Anagni verso Roma al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso se lo stesso tratto Nella direzione opposta si sono formati i rallentamenti per curiosi Cambiamo argomento parliamo di trasporto ferroviario sulla tratta urbana della Roma Civita Viterbo servizio ancora interrotto tra Montebello e Acqua Acetosa In entrambe le direzioni a causa di un guasto tecnico sono attivi bus sostitutivi e servizi e regolare tra Acqua Acetosa e Flaminio.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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