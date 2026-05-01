Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 1 maggio 2026, la rete viaria di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate dall'Astral infomobilità. Si tratta di un servizio regionale che monitora la situazione del traffico e delle condizioni delle strade, fornendo aggiornamenti in tempo reale. Al momento, sono stati evidenziati alcuni rallentamenti e code in specifici punti della città e delle principali arterie regionali.

Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un incidente avvenuto in precedenza permangono code tra Ferentino e Anagni verso Roma si transita sulla sola corsia di sorpasso sullo stesso tratto Ma nella direzione opposta si sono formati i rallentamenti per curiosi e andiamo sulla Pontina per incidente Ci sono code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina Passiamo al trasporto ferroviario sulla tratta urbana della Roma Civita Viterbo il servizio è ancora interrotto tra Montebello e a seduta in entrambe le direzioni a causa di un guasto tecnico sono.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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