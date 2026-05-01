Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 1° maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Si tratta di un servizio ufficiale della regione, che fornisce notizie in tempo reale sulle condizioni del traffico e sui principali disagi lungo le strade della zona. L'informazione viene trasmessa attraverso vari canali per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatine doppia in carreggiata esterna percorrendo la statale Pontina si rallenta altezza via di Pratica direzione Eur a Velletri percorrendo la via dei Laghi traffico rallentato con code tra via Nemorense e via Rocca di Papa direzione Marino a Nemi rallentamenti e code sulla principale via Nemorense in prossimità dell'incrocio con Piazza Roma nelle due direzioni ci spostiamo sulla strada Braccianese Claudia.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 Roma Napoli a causa... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un incidente... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina si rallenta ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook