Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 1° maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle informazioni sul traffico. Sul tratto di interesse si registrano rallentamenti e alcune code in prossimità di alcune arterie principali. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti vengono comunicati periodicamente.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta altezza svincolo Appia in carreggiata esterna a Velletri percorrendo la via dei Laghi traffico rallentato Concorde tra via dei corsi e via delle Noci nei due sensi di marcia a Nemi allentamenti e code sulla principale via Nemorense in prossimità dell'incrocio con Piazza Roma nelle due direzioni percorrendo via Appia si rallenta a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzione Roma ed in via Nettunense.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook