Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 1 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata attraverso il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sui disagi lungo le principali vie della regione. Gli operatori di Astral stanno ascoltando le segnalazioni e trasmettendo le informazioni per aggiornare gli automobilisti sulle eventuali criticità presenti sulla rete stradale.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un incidente ha detto in precedenza permangono code tra Ferentino e Anagni verso Roma al momento si circola su due corsie sullo stesso tratto Nella direzione opposta si sono formati i rallentamenti per curiosi andiamo sulla A24 Roma Teramo traffico intenso è rallentato tra Ponte di Nona e Castel Madama in direzione di Teramo inizia ad intensificarsi il traffico anche sulla raccordo anulare in carreggiata interna Si procede a rilento tra Casilina Ardeatina e più avanti code tra Ostiense e Roma....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 Roma Napoli a causa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto riguarda il ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook