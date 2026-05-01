Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del mattino del 1° maggio 2026, sulla rete stradale di Roma e della regione Lazio, si segnalano alcune variazioni nella viabilità. La redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti riguardanti eventuali disagi o chiusure che potrebbero interessare gli utenti. Le informazioni vengono fornite tramite il servizio di infomobilità per favorire la pianificazione degli spostamenti dei cittadini.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto riguarda il traffico in queste prime ore del mattino la circolazione risulta Infatti scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo che nella giornata di oggi non potranno circolare sulla rete autostradale dalle 9 alle 22 diamo uno sguardo al trasporto ferroviario sulla tratta urbana della Roma Civita Viterbo servizio interrotto tra Montebello e Acqua Acetosa entrambe le direzioni a causa di un...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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