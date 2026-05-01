Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 1 maggio 2026, la regione Lazio ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di un sistema che monitora le condizioni del traffico e comunica eventuali variazioni sulle strade cittadine. L'informazione viene trasmessa in tempo reale e riguarda principalmente le principali arterie di collegamento nella capitale.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta altezza svincolo Appia in carreggiata esterna percorrendo via Appia rallentamenti a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense di Roma in viale torazza si rallenta a Pavone altezza via del mare nei due sensi di marcia percorrendo la via Litoranea rallentamenti altezza a Villaggio Tognazzi nelle due direzioni sulla strada statale Aurelia rallenta a Santa Marinella in prossimità dell'incrocio con via Garibaldi nei due sensi di marcia veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 facebook