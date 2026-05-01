Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13:25 del 1 maggio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato nuovamente alcune variazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie stradali. Le informazioni sono disponibili per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e a conoscere eventuali disagi lungo il percorso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma code a tratti per traffico penso tra Ponzano Romano a Orte verso Firenze Ci spostiamo sulla A24 roma-teramo code Tra la barriera di Rometta e Castel Madama in direzione di Teramo andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Tuscolana e Ardeatina Poi tra Laurentina a Roma Fiumicino in esterna code all'altezza della Pisana e proseguendo tra salario e Cassia Veientana sulla Roma Fiumicino permangono code tra la Colombo e via della Magliana Verso il raccordo Resta invariata la situazione sulla A12...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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