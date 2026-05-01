Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 1 maggio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato nuovamente alcune variazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie stradali. Le informazioni sono disponibili per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e a conoscere eventuali disagi lungo il percorso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma code a tratti per traffico penso tra Ponzano Romano a Orte verso Firenze Ci spostiamo sulla A24 roma-teramo code Tra la barriera di Rometta e Castel Madama in direzione di Teramo andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Tuscolana e Ardeatina Poi tra Laurentina a Roma Fiumicino in esterna code all'altezza della Pisana e proseguendo tra salario e Cassia Veientana sulla Roma Fiumicino permangono code tra la Colombo e via della Magliana Verso il raccordo Resta invariata la situazione sulla A12...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo ancora con la A1 Roma Napoli ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook