Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 1° maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La rete stradale presenta alcune criticità e disagi che vengono monitorati in tempo reale, con informazioni fornite agli utenti per agevolare gli spostamenti. La pubblica amministrazione pubblica periodicamente aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle principali arterie.

Eroi quotidiani a 4 zampe, volti noti, istituzioni, al Premio “La Penna d’oca del Campidoglio” trionfa la forza della vita che sfida l’indifferenza “Magic”, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà nell’anno di San Francesco all’Auditorium della Conciliazione Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 .🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora la A1 Roma Napoli a causa di un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-04-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo ancora con la A1 Roma Napoli ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook