Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 12 | 25

Da romadailynews.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12:25 del 1° maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La rete stradale presenta alcune criticità e disagi che vengono monitorati in tempo reale, con informazioni fornite agli utenti per agevolare gli spostamenti. La pubblica amministrazione pubblica periodicamente aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle principali arterie.

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