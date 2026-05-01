Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, 1 maggio 2026, è stata diffusa una comunicazione da Astral infomobilità riguardante la viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La segnalazione fornisce aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali variazioni nella circolazione stradale, senza però indicare dettagli specifici o cause delle eventuali criticità. La comunicazione è rivolta agli utenti della strada e ai mezzi di trasporto nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo ancora con la A1 Roma Napoli incidente avvenuto in precedenza permangono code tra Ferentino e Anagni verso Roma ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo per traffico lunghe code tra Settecamini e Castel Madama in direzione di Teramo traffico penso anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si sta in fila tra Tor Bella Monaca hai Appia è più avanti tra Laurentina e Roma Fiumicino in esterna e rallentamenti tra Selva Candida e Aurelia andiamo su a Roma Fiumicino auto in coda tra la Colombo via della Magliana in direzione del.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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