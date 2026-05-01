Via Villani cantine murate Protestano gli inquilini MM | Misura temporanea per evitare occupazioni

Gli inquilini di via Villani hanno manifestato in strada, lamentando la presenza di cantine murate che impediscono l’accesso. La società di trasporto pubblico ha dichiarato che si tratta di una misura temporanea volta a prevenire occupazioni abusive. Nei giorni scorsi, sono stati rimosso alcuni elementi come porte in ferro e aperture, che hanno provocato reazioni tra i residenti. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra coloro che vivono nella zona.

"Lo chiamiamo il muro di Berlino". Dopo la rampa di scale, l’apertura di una porta in ferro e altri gradini spunta una parete grigia realizzata da una decina di giorni alla scala A e poi in quasi tutte le altre (16 in totale) del caseggiato di proprietà del Comune e gestito da MM tra le vie Villani e Giuffrè, zona Maciachini. "Hanno murato le nostre cantine", denunciano gli inquilini. Dall’altra parte del muro c’è il corridoio su cui si affacciano i singoli locali, ora inaccessibili. C’è da sottolineare che i sotterranei, da tempo, erano meta di scorribande e di intrusioni da parte di estranei, in particolare di notte. E nei “rifugi“ non autorizzati è capitato scoppiassero incendi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Villani, cantine murate. Protestano gli inquilini. MM: "Misura temporanea per evitare occupazioni" Notizie correlate Medici 'a gettone' in pronto soccorso a Foggia, Pasqualone: "Misura eccezionale e temporanea"Si tratta, tuttavia, di una situazione eccezionale e temporanea, dovuta alla continua emorragia di personale, come spiega il commissario... Magenta, sopralluogo nelle case Aler: “A confronto con gli inquilini, vogliamo calibrare gli interventi”Magenta (Milano) – L’assessore al Welfare Giampiero Chiodini ha effettuato un sopralluogo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica insieme ai...