Medici ' a gettone' in pronto soccorso a Foggia Pasqualone | Misura eccezionale e temporanea

Si tratta, tuttavia, di una situazione eccezionale e temporanea, dovuta alla continua emorragia di personale, come spiega il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone: "La struttura complessa di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza registra una significativa carenza di organico. A fronte di un fabbisogno previsto nel Piano 2024–2026 pari a 31 dirigenti medici oltre al direttore, risultano attualmente in servizio 16 dirigenti medici, un medico specializzando con contratto a tempo determinato e il direttore della Struttura. Negli ultimi mesi del 2025 si sono registrate 9 cessazioni di rapporto di lavoro, con improvviso aggravamento della situazione", precisa.

A Lucca, nei prossimi giorni sarà inaugurata la nuova ala del pronto soccorso dell’ospedale San Luca.

L'ASL di Caserta ha avviato un'importante assunzione di 10 medici per rafforzare i servizi di pronto soccorso e 118, rispondendo alla crescente esigenza di personale qualificato nelle aree di emergenza.

