Via Tommaso Natale erbacce e non solo nel marciapiede tra via Costantino e via del Pesco
Lungo il marciapiede di via Tommaso Natale, tra via Costantino e via del Pesco, si notano erbacce e altre sostanze che crescono a ridosso della strada. Da circa due anni sono presenti dei dissuasori installati per impedire ai veicoli di parcheggiare sul marciapiede, ma le condizioni della zona sembrano non essere state ancora migliorate. La presenza di vegetazione e detriti si unisce alle strutture di controllo installate lungo il percorso.
Queste immagini sono state scattate lungo il marciapiede di via Tommaso Natale, tratto compreso tra via Costantino e via del Pesco, dove da un paio di anni sono stati installati dei dissuasori per evitare che le auto vengano parcheggiate sul marciapiede. Sicuramente qualche residente in zona ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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