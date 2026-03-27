Lidi distrutti e rifiuti Ostia nel caos La stagione inizia fra 35 giorni

A meno di un mese dall'inizio della stagione balneare, Ostia mostra spiagge in condizioni precarie. Alcuni lidi risultano danneggiati o distrutti, mentre sono visibili rifiuti sparsi sulla sabbia. La situazione è evidente prima dell'apertura ufficiale, prevista tra 35 giorni. La spiaggia si presenta con aree vuote e segni di abbandono, evidenziando lo stato attuale del litorale.

Ostia, arriva il divieto di fumo in riva al mare. Bandite tutte le sigarette Poco più di un mese prima dell’avvio della stagione balneare, i lidi di Ostia si presentano svuotati, danneggiati e in alcuni casi distrutti. Il cosiddetto «mare di Roma» fatica a riconoscersi, stretto tra erosione costiera, contenziosi amministrativi e una transizione gestionale che procede lentamente. In attesa della pronuncia del Tar del Lazio, che dovrebbe arrivare il 12 maggio, il Campidoglio ha avviato ormai da mesi una complessa operazione di ripristino dei luoghi attraverso «avvisi di sgombero» entro il 31 marzo. Coinvolti 14 stabilimenti storici del... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lidi distrutti e rifiuti, Ostia nel caos. La stagione inizia fra 35 giorni Articoli correlati Leggi anche: Ostia, l'ultimatum del Comune: "Sgomberare diciotto lidi" Leggi anche: Il mondo arbitrale è nel caos (ed è un caos politico) ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fare Una raccolta di contenuti su Lidi distrutti Argomenti discussi: Polemiche sul Parco Marittimo, gli ambientalisti: Distrutta flora protetta in fioritura durante i lavori. Cestini dei rifiuti comprati dai cittadiniCresce il malcontento tra residenti e frequentatori dei lidi, dove la gestione dei rifiuti è sempre più al centro ... ilrestodelcarlino.it Gazebo Clara nei Lidi nel fine settimana. Si parte questo sabatoComacchio Vale: tutte le informazioni utili per la stagione 2026. Un nuovo Centro di Raccolta, gli Ecomoduli e ... ilrestodelcarlino.it