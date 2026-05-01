Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un edificio pubblico nel Municipio 7, con un investimento di 18,5 milioni di euro. La riqualificazione interessa la facciata e gli impianti dell'edificio, che ospita circa 170 alloggi di proprietà comunale in via San Romanello 34. La sistemazione prevede interventi di miglioramento strutturale e tecnologico per l’intero complesso.

È cominciata la riqualificazione del caseggiato popolare di proprietà comunale in via San Romanello 34, con circa 170 alloggi, nel Municipio 7. Le opere di cantierizzazione, a cura dell’impresa Saggese SpA che si è aggiudicata la gara, sono iniziate a febbraio: ora sono in corso i lavori nei locali rifiuti e per i sottoservizi (impianto elettrico, scarico pluviali, posa linea del gas). Si proseguirà, quindi, con il risanamento del calcestruzzo in facciata, i lavori per l’isolamento termico e la posa della facciata ventilata. Le attività riguarderanno in particolare la riqualificazione della copertura degli edifici e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la nuova facciata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via ai lavori da 18,5 milioni: restyling di facciata e impianti

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