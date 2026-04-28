Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti | via ai lavori di restyling

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex Hotel Ripamonti Due, con un sopralluogo sul luogo per verificare lo stato dei lavori. La fase di restyling è ora ufficialmente partita, segnando l’avvio delle operazioni di recupero e riqualificazione dell’edificio. L’intervento prevede interventi strutturali e di rinnovamento dell’immobile, che si svolgono sotto la supervisione delle autorità competenti.

Al via i lavori all’ex Hotel Ripamonti Due: parte la riqualificazione. "Ci siamo: iniziano ufficialmente i lavori all’ex Hotel Ripamonti Due. Dopo anni di attesa, il progetto di riqualificazione entra finalmente nella sua fase operativa, segnando il passaggio dalle parole ai fatti - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo - Nella giornata di venerdì si è svolto un sopralluogo decisivo alla presenza della proprietà, rappresentata da Paolo Ligresti, dell’assessore Rogliani e del presidente del Consiglio Paolo Festa. Durante l’incontro è stato confermato l’avvio degli interventi di messa in sicurezza, primo passo fondamentale verso la ristrutturazione completa della struttura".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti: via ai lavori di restyling Notizie correlate San Venerio, proseguono i lavori di restyling. Primo sopralluogo da parte di autorità e tecniciProseguono i lavori di ristrutturazione alla antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, chiusa dal terremoto del 2012. Leggi anche: Via ai lavori di restyling in piazza Alfieri Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti: via ai lavori di restyling; Morte di Matteo. La Procura dà il via alle perizie nell’hotel; Sgomberati i bivacchi di fortuna / FOTO. Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti: via ai lavori di restylingAl via i lavori all’ex Hotel Ripamonti Due: parte la riqualificazione. Ci siamo: iniziano ufficialmente i lavori all’ex ... ilgiorno.it 118 Genova, sopralluogo a sorpresa del PD: dubbi su organico e trasferimento da Imperia entro fine mese Ioculano e Sanna: “Servono dati certi e personale adeguato”. Riduzione degli operatori e timori sulle criticità - facebook.com facebook In sopralluogo congiunto con la Commissione PNRR e Ambiente Municipio XI per la verifica con i tecnici dello stato avanzamento dei lavori del Parco Ovest e della Casa della Biodiversità a Corviale. #fdi #municipioxi x.com