Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti | via ai lavori di restyling

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex Hotel Ripamonti Due, con un sopralluogo sul luogo per verificare lo stato dei lavori. La fase di restyling è ora ufficialmente partita, segnando l’avvio delle operazioni di recupero e riqualificazione dell’edificio. L’intervento prevede interventi strutturali e di rinnovamento dell’immobile, che si svolgono sotto la supervisione delle autorità competenti.

Al via i lavori all’ex Hotel Ripamonti Due: parte la riqualificazione. "Ci siamo: iniziano ufficialmente i lavori all’ex Hotel Ripamonti Due. Dopo anni di attesa, il progetto di riqualificazione entra finalmente nella sua fase operativa, segnando il passaggio dalle parole ai fatti - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo - Nella giornata di venerdì si è svolto un sopralluogo decisivo alla presenza della proprietà, rappresentata da Paolo Ligresti, dell’assessore Rogliani e del presidente del Consiglio Paolo Festa. Durante l’incontro è stato confermato l’avvio degli interventi di messa in sicurezza, primo passo fondamentale verso la ristrutturazione completa della struttura".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sopralluogo all8217ex hotel ripamonti via ai lavori di restyling
© Ilgiorno.it - Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti: via ai lavori di restyling

Notizie correlate

San Venerio, proseguono i lavori di restyling. Primo sopralluogo da parte di autorità e tecniciProseguono i lavori di ristrutturazione alla antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, chiusa dal terremoto del 2012.

Leggi anche: Via ai lavori di restyling in piazza Alfieri

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Sopralluogo all’ex hotel Ripamonti: via ai lavori di restyling; Morte di Matteo. La Procura dà il via alle perizie nell’hotel; Sgomberati i bivacchi di fortuna / FOTO.

sopralluogo all ex hotelSopralluogo all’ex hotel Ripamonti: via ai lavori di restylingAl via i lavori all’ex Hotel Ripamonti Due: parte la riqualificazione. Ci siamo: iniziano ufficialmente i lavori all’ex ... ilgiorno.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.