via ai lavori di restyling in piazza alfieri

Sono iniziati i lavori di restyling in piazza Alfieri, il principale spazio pubblico del quartiere Serenella, situato lungo la via Emilia. La piazza, che serve circa 2.000 abitanti, sta per essere rinnovata con interventi di riqualificazione. I lavori prevedono modifiche e miglioramenti nell’area, senza ancora dettagli sui tempi di completamento o sulle specifiche modifiche in programma.

Piazza Alfieri è pronta a cambiare volto. Sono partiti i lavori di restyling del principale spazio pubblico del Serenella, quartiere di 2mila abitanti lungo la via Emilia. L’intervento, finanziato dal Comune con 650mila euro, prevede il rifacimento della pavimentazione, la creazione di un’area dedicata agli eventi e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. In programma anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza, la piantumazione di alberi a medio fusto e una riorganizzazione dei parcheggi, che farà salire i posti auto dagli attuali 37 a 45. Nel complesso, la riqualificazione è pensata per facilitare l’accesso alla piazza, rimarcarne il ruolo di punto di ritrovo e aumentare la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

