Durante il Gran Premio di Miami di Formula 1, la FIA ha introdotto nuove regole tecniche riguardanti la gestione dell’energia. Queste modifiche sono state applicate per modificare le modalità di utilizzo dell’energia da parte dei piloti durante la gara. Le nuove disposizioni riguardano specificamente il sistema di gestione energetica, con l’obiettivo di dare maggiore autonomia ai piloti in pista. La decisione arriva in vista di questa tappa del campionato.

?? Cosa sapere La FIA introduce nuove regole tecniche per la gestione energetica al Gran Premio di Miami. La riduzione dell'energia recuperabile mira a restituire controllo ai piloti durante i sorpassi. Le nuove regole tecniche della Formula 1 debutteranno questo fine settimana nel Gran Premio di Miami, introducendo modifiche che cambieranno radicalmente il modo in cui i piloti gestiscono la potenza e l'energia durante le sessioni di qualificazione e gara. Dopo un mese di pausa, la categoria .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 a Miami: nuove regole per ridare potere ai piloti in pista

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