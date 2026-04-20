F1 cambia il regolamento | nuove regole su energia partenze e bagnato a partire da Miami

La Formula 1 si appresta a scendere in pista a Miami con un regolamento aggiornato, approvato dopo una riunione tra FIA, FOM e F1. Le modifiche riguardano l’utilizzo dell’energia, le procedure di partenza e le regole in caso di pioggia. Questi cambiamenti entreranno in vigore con il Gran Premio di Miami, segnando un nuovo capitolo per il campionato.

La F1 si presenterà a Miami con un regolamento tutto nuovo dopo un vertice urgente andato in scena oggi tra FIA, FOM e F1. Le modifiche entreranno in vigore già dl prossimo weekend di gara e nascono dalle criticità emerse nelle prime tre tappe della stagione, soprattutto nella gestione dell’energie tra qualifica e gara. L’obiettivo è chiaro: rendere le monoposto più guidabili, limitare alcune situazioni estreme viste in pista e adattare meglio il nuovo quadro tecnico alle esigenze reali del campionato. Il primo blocco di novità riguarda le qualifiche. La ricarica massima consentita scende da 8 MJ a 7 MJ, mentre la potenza di picco del superclipping sale da 250 a 350 kW.🔗 Leggi su Sportface.it

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