Verso servizi pubblici più efficienti grazie a un accordo con l' università

Il Comune di Verona e l’Università degli Studi di Verona hanno sottoscritto un accordo volto a migliorare i servizi pubblici locali. L’intesa prevede collaborazioni e progetti congiunti tra le due istituzioni. La firma è avvenuta di recente e punta a rendere più efficiente la gestione dei servizi offerti alla cittadinanza. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli delle iniziative è stata comunicata.

Il Comune di Verona e l’Università degli Studi di Verona hanno firmato un accordo per migliorare la qualità dei servizi pubblici locali. L’intesa coinvolge il dipartimento di scienze giuridiche e prevede un programma formativo per i dipendenti comunali e uno studio approfondito sui modelli di.🔗 Leggi su Veronasera.it Meglio essere eccellenti o restare nella media (Italiani in Finlandia ) Notizie correlate Sondrio, lavori pubblici nella zona Parco Ovest: servizi più efficienti per i residentiSondrio, 29 marzo 2026 – Potenziare il collegamento fognario per garantire l’efficienza futura di tutta la rete. Santarcangelo digitale: 838mila euro dal PNRR per servizi pubblici più efficienti e semplificati per i cittadini.Santarcangelo di Romagna punta alla Smart City con un investimento di 838mila euro Santarcangelo di Romagna si avvia a una profonda trasformazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verso servizi pubblici più efficienti grazie a un accordo con l'università; Digitale in Comune; Ue: più sconti sui mezzi pubblici, ma le aziende chiedono incentivi; La Valle d’Aosta punta su una piattaforma unica per i servizi pubblici. I servizi pubblici : L’ora della terza via in nome dei cittadiniSquarcia il dibattito sulla gestione delle società dei servizi pubblici la posizione netta di Nicola Perini, presidente di Publiacqua e di Confservizi Cispet Toscana, già amministratore unico di ... lanazione.it Servizi pubblici digitali e AI: il 52% degli italiani vuole più online, ma solo il 40% si fida della PaGli italiani sono pronti a usare sempre di più i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ma guardano con prudenza all’Intelligenza artificiale. È quanto emerge dal nuovo studio di Accenture ... corriere.it Ancora un altro provvedimento verso la privatizzazione della sanità. La delibera, attraverso la quale Regione Lombardia mette a bando i servizi clinico assistenziali degli Ospedali di comunità Rozzano di Vaprio d’Adda, rappresenta il fallimento delle politiche - facebook.com facebook