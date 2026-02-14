Santarcangelo digitale | 838mila euro dal PNRR per servizi pubblici più efficienti e semplificati per i cittadini

Santarcangelo di Romagna riceve 838mila euro dal PNRR per migliorare i servizi pubblici e semplificare le procedure. La somma, destinata a progetti di digitalizzazione, mira a rendere più veloci e accessibili le pratiche quotidiane dei cittadini. Nei prossimi mesi, le nuove tecnologie permetteranno di effettuare molti servizi online, evitando code e lunghe attese.

Santarcangelo di Romagna punta alla Smart City con un investimento di 838mila euro. Santarcangelo di Romagna si avvia a una profonda trasformazione digitale grazie a un investimento di 838mila euro destinato a modernizzare i servizi pubblici e i processi amministrativi. L’iniziativa, resa possibile dai fondi del Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza (Pnrr), mira a semplificare la vita dei cittadini e a rendere l’amministrazione comunale più efficiente, attraverso una stretta collaborazione con il Gruppo Maggioli e l’implementazione della piattaforma Evocity. Un Percorso di Digitalizzazione in Tre Fasi.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Napoli si è svolta la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, un'iniziativa di Anci e FiberCop finalizzata a promuovere una connessione più diffusa e servizi pubblici più efficienti nelle città italiane.

Dal 2026, corsi gratuiti sul digitale offriranno formazione su intelligenza artificiale e gestione dei servizi pubblici online.

