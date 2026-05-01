Mancano pochi giorni alle elezioni e la candidata sindaca del progetto Fermo Città Comune ha annunciato le cinque liste che la sosterranno. Nel suo intervento, Malvatani ha confermato che i temi principali della campagna sono il sociale, la scuola e la sanità. La presentazione si è svolta in presenza di rappresentanti delle liste e di alcuni cittadini, con un focus sulle priorità che guideranno il prossimo mandato amministrativo.

Presentando le 5 liste del progetto Fermo Città Comune, la candidata sindaca Angelica Malvatani dice: "Siamo il centrosinistra, uniti e forti sui nostri valori che abbiamo riaffermato nelle liste, con persone di grande competenza, gente giovane e meno giovane, che ha già partecipato alla politica o che ci si affaccia per la prima volta". "La coalizione si è ritrovata dapprima sulle linee programmatiche che parlano di sociale, sanità e di salario minimo comunale che il consiglio comunale ha bocciato perché, checché ne dicano, tra loro ci sono, mascherati, Fd’I. Inutile raccontarsi storie. In lista abbiamo persone nuove, avendo coinvolto cittadini interessati a partecipare alla politica cittadina, ma anche riconferme" spiega Dorotea Vitali (segretaria Pd Fermo e candidata).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso le elezioni. Malvatani e la squadra: "Sociale, scuola e sanità restano i nostri temi"

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