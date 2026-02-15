Verso le elezioni Vitali segretaria del Pd Sindaco spunta Malvatani
Dorotea Vitali è diventata la segretaria del Pd locale, ma ora il partito si prepara a scegliere il candidato sindaco. Tra le possibili alternative, si fa strada il nome di Angelica Malvatani, che già ha ottenuto il sostegno di alcuni esponenti della minoranza. La decisione ufficiale arriverà nei prossimi giorni, mentre il centrodestra si organizza per la campagna elettorale.
Fermo al bivio politico: Dorotea Vitali segretaria del Pd, spunta il nome di Angelica Malvatani per la corsa alla fascia tricolore. Fermo è chiamata a un momento di svolta politica. Il Partito Democratico ha evitato il commissariamento con la nomina di Dorotea Vitali come nuova segretaria cittadina, mentre la coalizione di centro-sinistra valuta la candidatura della giornalista Angelica Malvatani a sindaco, affiancandola ad Andrea Petracci, in vista delle prossime elezioni comunali. La situazione riflette le tensioni interne al Pd e la ricerca di una nuova identità per il centrosinistra locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Verso le elezioni del presidente. Spunta Billi per sfidare Lattuca
Enzo Lattuca si prepara a correre di nuovo per la presidenza della provincia di Forlì-Cesena.
Elezioni amministrative, prove per le nuove intese: spunta anche l'ex sindaco
Le elezioni comunali del 2027 a Pastorano iniziano a suscitare interesse, con diverse ipotesi di alleanze che emergono nel panorama politico locale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
