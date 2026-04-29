Verso le elezioni | il Partito Democratico presenta la sua squadra per Cervia | Vicini ai cittadini

In vista delle prossime elezioni, il Partito Democratico ha annunciato i membri della sua squadra per Cervia, sottolineando l'importanza di essere vicini ai cittadini. La formazione ha dichiarato che condividere scelte e responsabilità quotidiane rappresenta un elemento chiave del loro impegno. La presentazione si concentra sull’intenzione di lavorare insieme alla comunità, senza ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui programmi specifici.

"Essere vicini ai cittadini significa condividere scelte e responsabilità, ogni giorno. E noi siamo convinti che farlo insieme sia la strada giusta". I candidati della lista Pd-Boschetti sindaco sono stati presentati ieri sera alla Casa delle Aie di Milano Marittima. Alla presenza di numerosi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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