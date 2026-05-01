Versalis cessione cracking | Filca Cisl apre ma chiede garanzie su lavoro e investimenti

La Filca Cisl Taranto Brindisi si è espressa in merito alla cessione degli impianti di cracking avviata da Eni, sottolineando che l’azienda ha manifestato apertura, purché siano garantiti lavoro, investimenti e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. La posizione si concentra su condizioni precise che devono essere rispettate nel processo di trasferimento, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e assicurare lo sviluppo futuro dell’impianto.

BRINDISI – Apertura con condizioni. La Filca Cisl Taranto Brindisi prende posizione sul percorso di cessione degli impianti di cracking di Versalis, avviato da Eni, e lo fa indicando chiaramente le priorità: salvaguardia dell’occupazione, investimenti concreti e coinvolgimento delle parti sociali.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Aree interne, Marchesano (Filca Cisl Salerno): “Senza investimenti strutturali l’edilizia resta al palo”Alla luce della riflessione della segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, sulle difficoltà delle aree interne, interviene anche la... Versalis, nominato advisor per vendita cracking Brindisi: convocato nuovo tavoloBRINDISI - La riconversione industriale dei siti Versalis imbocca una strada operativa. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Versalis, cessione cracking: Filca Cisl apre ma chiede garanzie su lavoro e investimenti; Cessione cracking Versalis, Filca Cisl favorevole se garantiti occupazione e investimenti. Vertice in Regione coi sindacati sul caso Versalis: sul tavolo le richieste di modifica del protocollo con ministero ed EniNiente Uil né Cisl ieri a Bari. Alla riunione convocata dalla Regione Puglia, ed in particolare dal comitato Sepac presieduto da Leo Caroli, sulla vertenza Versalis c’erano soltanto la Cgil, con le ... quotidianodipuglia.it Polo petrolchimico, il cracking Versalis in vendita? Lo scontro tra D'Attis e StefanazziClaudio Stefanazzi (Pd) ha interrogato il ministro Adolfo Urso sulla possibilità di rendere l’impianto multi-feedstock, capace di processare etano, butano o nafta, sfruttando accordi algerini per ... quotidianodipuglia.it Il segretario generale della Filca-Cisl nazionale, Ottavio De Luca, ha chiuso l'iniziativa della Filca-Cisl Lazio a Pomezia: "La #sicurezza nei #cantieri non si garantisce con la demagogia, ma con l'assunzione di responsabilità, con la #partecipazione. Il gioco di x.com Sicurezza Comportamentale. . Dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una storia. Ecco perché in sicurezza dobbiamo sì misurare… ma anche ascoltare. In questo estratto dall’Assemblea RLS/RLST Filca-Cisl (Riccione, 25–26 novembre 2025) parli - facebook.com facebook