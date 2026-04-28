Versalis nominato advisor per vendita cracking Brindisi | convocato nuovo tavolo

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato i vertici di un gruppo industriale per discutere lo stato di avanzamento di un piano di riconversione. È stato annunciato che un advisor internazionale è stato nominato per supportare la vendita di un impianto di cracking a Brindisi, mentre si attende un nuovo tavolo di confronto tra le parti coinvolte.

BRINDISI - La riconversione industriale dei siti Versalis imbocca una strada operativa. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato i vertici del gruppo per tracciare lo stato di avanzamento del piano, annunciando la selezione di un advisor internazionale incaricato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Polo petrolchimico, il cracking Versalis in vendita? Lo scontro tra D'Attis e StefanazziIl destino del polo petrolchimico e le voci del pressing governativo su Eni tengono banco tra i parlamentari del territorio. Cracking Versalis tra prospettive industriali e richieste di chiarezza: dibattito apertoIl futuro dell’impianto di cracking del petrolchimico di Brindisi torna al centro del dibattito politico, sindacale e industriale, tra richieste di... Contenuti utili per approfondire Eni: incontro con Urso su Piano riconversione di Versalis, nuovo tavolo a giugnoIdentificato advisor per vendita cracking Brindisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Un aggiornamento sull'attuazione del Piano di ... ilsole24ore.com Versalis Priolo, Urso convoca nuovo tavolo: verso la riconversioneUrso ha quindi annunciato che entro giugno sarà convocato un nuovo incontro del tavolo Versalis, con tutti i soggetti firmatari del Protocollo, per verificare l’avanzamento del piano di riconversione ... siracusanews.it