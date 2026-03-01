Aree interne Marchesano Filca Cisl Salerno | Senza investimenti strutturali l’edilizia resta al palo

Il segretario generale della Filca Cisl Salerno, Giuseppe Marchesano, ha evidenziato come senza investimenti strutturali il settore edile nelle aree interne rimanga fermo. La sua analisi si inserisce nel contesto delle difficoltà affrontate da queste zone, sottolineando l’impatto diretto sulla ripresa edilizia. La riflessione si aggiunge a quella della segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi.

Alla luce della riflessione della segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, sulle difficoltà delle aree interne, interviene anche la Filca Cisl Salerno con il segretario generale Giuseppe Marchesano, che richiama l’attenzione sulle ricadute dirette per il settore edile. Marchesano condivide l’analisi sulla crescente frattura tra costa ed entroterra, ma evidenzia una contraddizione: a fronte di continui richiami al sostegno delle aree interne, le risorse economiche destinate risultano sempre più limitate o frammentate. Per la Filca Cisl provinciale il nodo centrale è infrastrutturale. Viabilità fragile, dissesto... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Comuni montani, Cisl Salerno: "Rischio declassamento per le aree interne"Il rinvio dell'incontro tra Stato e Regioni sul Dpcm attuativo della legge 131 del 2025 agita i territori dell'entroterra.

Caos trasporti nelle aree interne, l'allarme di Cortazzi (Cisl Salerno), “Basta tagli"Disagi, sul fronte trasporto pubblico, per chi vive nelle aree interne della provincia di Salerno: la carenza cronica dei mezzi, la riduzione dei...

