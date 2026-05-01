Veronesi ai confini | 10 anni di solidarietà tra Grecia e Balcani

L'associazione veronese One Bridge To ha festeggiato dieci anni di attività lungo la rotta balcanica. In questo periodo, ha fornito supporto e assistenza a persone in difficoltà provenienti dalla Grecia e dai paesi dei Balcani, rafforzando i legami di solidarietà tra le comunità coinvolte. La loro presenza si è concentrata sul campo, offrendo aiuto diretto a chi attraversava le frontiere, con l’obiettivo di sostenere chi cercava una vita migliore.

? Cosa sapere L'associazione veronese One Bridge To celebra dieci anni di attività lungo la rotta balcanica.. Il gruppo opera tra Grecia, Serbia e Bosnia con progetti di assistenza e corridoi umanitari.. Dieci anni fa, tra le polveri e la disperazione di Idomeni, un gruppo di giovani veronesi decideva di non voltare le spalle al confine tra Grecia e Macedonia, dando il via a un cammino di solidarietà che oggi, nel maggio 2026, celebra un decennio di presenza costante lungo la rotta balcanica. Seduti qui, tra le voci del nostro territorio, è difficile non pensare a quel marzo 2016 quando oltre diecimila persone si ritrovarono bloccate in quella zona di confine, trasformando una crisi migratoria in una sfida umana senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veronesi ai confini: 10 anni di solidarietà tra Grecia e Balcani Notizie correlate Dai confini di Idomeni ai progetti tra Balcani e Verona: dieci anni di interventi e relazioni lungo la rotta migratoriaNel decimo anniversario dalla sua fondazione, One Bridge To- ripercorre una traiettoria nata in emergenza e consolidata nel tempo, intrecciando... Leggi anche: Il progetto 'Breath' per il Gino Lisa: come l'aeroporto diventerà hub strategico per Grecia e Balcani