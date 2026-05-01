L’attrice Evangeline Lilly ha criticato pubblicamente Disney in merito ai licenziamenti di artisti Marvel, sostituiti dall’intelligenza artificiale. La discussione riguarda le modalità con cui l’azienda ha gestito il trasferimento dei lavoratori e l’uso della tecnologia nel settore creativo. La dichiarazione dell’attrice ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nel modo di lavorare all’interno del franchise Marvel. La polemica si è subito diffusa sui social e nei media di settore.

L’universo Marvel è scosso da una dura polemica che arriva direttamente da una delle sue protagoniste. Evangeline Lilly, nota per il ruolo di Hope van Dyne (The Wasp), ha lanciato un durissimo attacco pubblico contro The Walt Disney Company in seguito alla nuova ondata di licenziamenti che ha colpito l’8% della forza lavoro della Casa delle Idee. L’articolo riportato da Deadline ricorda che i tagli hanno coinvolto numerosi reparti, dalla produzione cinematografica allo sviluppo visivo, colpendo figure storiche che hanno dato forma all’immaginario dei cinecomic. L’attrice ha espresso il suo sdegno su Instagram, rivolgendosi direttamente ai vertici dell’azienda: “Vergognatevi per aver voltato le spalle alle persone che hanno costruito il potere che ora state usando per gettarle via“.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Vergognatevi”: Evangeline Lilly contro Disney per i licenziamenti degli artisti Marvel sostituiti dall’AI

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