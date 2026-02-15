Disney contro bytedance | accuse di addestramento ia e personaggi marvel star wars generati dall’ia

Disney ha denunciato ByteDance per aver utilizzato intelligenza artificiale senza autorizzazione, accusandola di aver generato personaggi Marvel e Star Wars con metodi non autorizzati. La disputa si concentra sulla creazione di contenuti digitali che potrebbero violare i diritti d’autore, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle opere protette nell’epoca delle tecnologie avanzate. Nei documenti legali, Disney afferma di aver scoperto che ByteDance ha addestrato sistemi di intelligenza artificiale utilizzando materiali senza il consenso delle aziende coinvolte. La questione si fa più complessa considerando il ruolo delle piattaforme di streaming e delle app di intrattenimento che

nell’ambito della protezione delle opere protette nell’era dell’intelligenza artificiale, emergono contorni legali e industriali di grande rilievo. una lettera inviata da Disney contro ByteDance mette in evidenza l’uso non autorizzato di personaggi di proprietà dei walt disney company durante l’addestramento del modello Seedance 2.0. il debutto della nuova generazione ha attirato l’attenzione del settore, suscitando forti reazioni e una serie di sviluppi che coinvolgono diritti d’autore, responsabilità delle piattaforme e strumenti di creazione automatizzata. contenuti pre-caricati non autorizzati e accuse legali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Disney contro bytedance: accuse di addestramento ia e personaggi marvel star wars generati dall’ia Centinaia di account su TikTok diffondono video generati dall’IA per creare odio contro i migranti Natale 2025: idee regalo a tema Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per i più piccoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Disney invia a ByteDance un trofeo AI sotto forma di lettera di cessazione e desistenza per Seedance 2.0. Disney vs. ByteDance: Seedance 2.0 ha rubato i nostri personaggiDisney invia una lettera di diffida a ByteDance accusando Seedance 2.0 di contenere una libreria piratata di personaggi Marvel e Star Wars. msn.com Disney accusa ByteDance di violazione copyright per Seedance 2.0. La lettera di diffida cita l'uso di asset piratati da Star Wars e Marvel per addestrare il generatore video. Il furto IP è definito intenzionale e inaccettabile. #seedance #copyright #disney x.com La Disney ha inviato una lettera di diffida a ByteDance. L'azienda è accusata di offrire una "libreria pirata" di personaggi Disney, Star Wars, Marvel e altri franchise. La Disney afferma che la sua proprietà intellettuale non è una clip art di pubblico dominio. facebook