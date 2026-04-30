L’attrice nota per il suo ruolo nei film di Ant-Man ha commentato pubblicamente i licenziamenti avvenuti all’interno della divisione Marvel della Disney. In un messaggio diretto, ha espresso solidarietà nei confronti di alcuni artisti, tra cui Andy Park, sostenendo che i licenziamenti sono ingiustificati. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sui recenti cambiamenti nel team creativo della casa di produzione.

La star dei film di Ant-Man ha difeso pubblicamente Andy Park e gli altri artisti che hanno contribuito alla realizzazione del MCU con il proprio lavoro. Evangeline Lilly ha duramente criticato la Disney per aver licenziato alcuni dipendenti della Marvel e oltre 1000 dipendenti. L'attrice, che ha avuto la parte di Hope van DyneWasp nei film delle avventure di Ant-Man ha condiviso la sua opinione con un post su Instagram in cui esprime il suo dissenso e stupore. Le critiche di Evangeline alla Disney Nel video condiviso online, Evangeline Lilly ha spiegato che era incredula alla notizia che la Disney, per ridurre i costi, ha praticamente smantellato l'intero team dello Sviluppo Visivo di Marvel: "Ho contattato il mio caro amico Andy Park, il genio che ha .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Evangeline Lilly contro i licenziamenti effettuati della Disney tra le fila Marvel: "Vergognatevi!"

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