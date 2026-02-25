Il Campana non si è mai fermato Stiamo recuperando il palazzo

Il lavoro di recupero dell’Istituto Campana di Osimo si è intensificato dopo l’interruzione dei lavori nell’ala ovest. La causa è stata la sospensione dei lavori da parte della ditta Penzi, che ha interrotto le attività dall’estate scorsa. Ora, le équipe stanno procedendo con il restauro dell’ex Liceo, che sarà completato in pochi mesi. I lavori proseguono senza sosta, per riportare il patrimonio storico alla piena funzionalità.

L’Istituto Campana di Osimo sta portando avanti un grande lavoro di recupero e messa a norma di tutto il palazzo a partire dai lavori dell’ex Liceo, che termineranno nell’arco di 2-3 mesi, e della cosiddetta ala ovest, cioè il palazzo storico che si affaccia su piazza Dante per cui purtroppo siamo dovuti intervenire con la risoluzione del contratto con la ditta Penzi, che per motivi propri dall’estate scorsa ha interrotto i lavori". A informare la cittadinanza è la presidente dell’istituto Gilberta Giacchetti. Si tratta di due grandi cantieri finanziari dall’Ufficio della Ricostruzione (più di 4 milioni di euro per ciascun cantiere): "Non dipende sicuramente dal Campana il rallentamento dei lavori, anzi stiamo collaborando con l’Usr, un ufficio qualificato, molto attento a risolvere problemi e pronto con noi a trovare soluzioni per portare a termine le opere in essere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piazza Dante, si smonta la gru per i lavori a Palazzo CampanaA causa dei lavori di ristrutturazione a Palazzo Campana, piazza Dante sarà sgomberata la prossima settimana, poiché si procede con lo smontaggio della gru che blocca l’area da mesi.

