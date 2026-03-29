Blitz a Fasano l' Alta Fratte inizia i playoff con il vento in poppa

Durante un incontro di playoffs di serie A2 Tigotà, la squadra Nuvolí AltaFratte Padova ha affrontato Olio Pantaleo Volley Fasano. La partita si è svolta a Fasano, con i due team che hanno disputato due set molto combattuti. La gara ha visto un inizio storico per la squadra di Padova, che ha affrontato la sfida con determinazione fin dai primi scambi.

La compagine di Santa Giustina in Colle nella gara d'andata dei quarti di finale vince 3-1. L'appuntamento con la gara di ritorno è fissata per giovedì alle 20 sul parquet di Trebaseleghe. In palio una storica semifinale promozione Esordio storico della Nuvolí AltaFratte Padova nei playoff di serie A2 Tigotà, un momento in cui i valori espressi dalla stagione regolare si annullano e dove ogni gara è una battaglia, lo scoprono ben presto Olio Pantaleo Volley Fasano e Nuvolí AltaFratte Padova che per due set giocano in un sostanziale equilibrio con protagoniste ora a condurre, ora ad inseguire per poche lunghezze, i finali di set sono decisivi, nel primo l’accelerazione vincente è delle padrone di casa nonostante un parziale in cui l’attacco padovano fa vibrare il taraflex brindisino con Lisa Esposito (6), Mazzon (4) e Fiorio (4). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Blitz a Fasano, l'Alta Fratte inizia i playoff con il vento in poppa Articoli correlati Leggi anche: Volley, la Sir può pensare ai playoff con il vento in poppa. Intanto la Supercoppa torna a casa Leggi anche: Scattano i playoff promozione per l'Alta Fratte: si comincia domenica in Puglia