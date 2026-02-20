Affari tuoi niente vento in poppa | Capitano affondato

Venerdì 20 febbraio, durante una puntata di Affari tuoi, il capitano della squadra ha avuto un momento difficile, lasciando intendere un calo di energia e coordinamento. La causa principale sembra essere stata una serie di risposte sbagliate e una strategia poco efficace, che hanno portato a un risultato deludente. Il conduttore Stefano De Martino ha cercato di mantenere il ritmo, ma l’atmosfera si è fatta più tesa. La sfida prosegue con nuove opportunità per i concorrenti.

"O capitano, mio capitano". Non siamo nel film cult L'attimo fuggente, ma nella puntata di venerdì 20 febbraio di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In gara c'è Giuliano, alias appunto "Il capitano". Simpatico pacchista di Carpi, in Emilia Romagna, e amatissimo dai telespettatori, che caso più unico che raro tifano praticamente all'unanimità per il concorrente. La partita non è delle più fortunate, con molti colpi di scena e imprevisti che conducono il modenese fino al bivio: pacco nero e offerta del Dottore da 30mila euro. Giuliano opta per l'offerta e fa bene, perché nel pacco misterioso ci sono solo 50 euro.