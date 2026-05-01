Nella notte il vento ha soffiato con forza causando diversi disagi tra Valle Caudina e Valle Telesina. Alcuni alberi sono caduti lungo le strade, creando difficoltà alla circolazione e interruzioni nell’erogazione di energia elettrica. Non sono stati segnalati feriti, ma le autorità sono intervenute per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le zone interessate. La situazione sembra sotto controllo, anche se si attendono aggiornamenti.

Vento forte questa notte ha creato non pochi problemi in Valle Caudina e nella Valle Telesina. Nessun danno a persone, ma i caschi rossi hanno dovuto fare fronte soprattutto alle conseguenze di caduta di alberi a Sant’Agata de’ Goti, Moiano e anche a Torello di Melizzano. I Vigili del fuoco dei distaccamenti di Bonea e Telese hanno messo in sicurezza l area e liberato ogni ostacolo dall’ arteria stradale. Ieri in Campania: ucciso a Ibiza, arrestato 45enne avellinese. Entra in. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vento forte nella notte, alberi caduti tra Valle Caudina e Telesina

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