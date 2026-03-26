Nei territori della provincia di Foggia, si sono verificati venti intensi che hanno causato la caduta di alberi e l’interruzione di alcune strade provinciali. Le forze di polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti per mettere in sicurezza le aree interessate e rimuovere i tronchi caduti. Nessun ferito grave è stato segnalato finora.

La Protezione Civile ha emesso allerta meteo GIALLA sul territorio provinciale. Le condizioni avverse sono attese in graduale miglioramento a partire dalla mattinata di domani, venerdì 27 marzo. Le squadre tecniche provinciali sono attive su tutto il territorio per il monitoraggio della viabilità e per garantire interventi rapidi in caso di necessità. La chiusura, eccetto i mezzi di soccorso, è in vigore dall’emissione dell’ordinanza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, che sarà comunicato tempestivamente . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Provincia di Foggia: vento forte ed alberi caduti sulle strade provinciali

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