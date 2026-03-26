Viabilità interrotta in Foresta Umbra alberi caduti per il forte vento

A causa delle raffiche di vento che interessano la zona, alcune strade di accesso alla Foresta Umbra sono state chiuse al traffico. L’intera area è attualmente interessata da alberi caduti, che hanno provocato l’interruzione della viabilità. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per mettere in sicurezza le strade interessate. Nessun ferito è stato segnalato fino a questo momento.

?FORESTA UMBRA – A causa del forte vento che sta colpendo la zona e la foresta umbra in queste ore, diverse strade di accesso alla Foresta Umbra sono momentaneamente chiuse al traffico. Si segnalano rami spezzati e alberi caduti sulla carreggiata. Foto Di repertorio IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Viabilità interrotta in Foresta Umbra, alberi caduti per il forte vento Articoli correlati Vento forte e mareggiate, allerta arancione sulla Puglia: alberi caduti, danni e disagiAllerta arancione per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne e allerta gialla per rischio vento sul resto... Leggi anche: Provincia di Foggia: vento forte ed alberi caduti sulle strade provinciali