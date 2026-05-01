Vento forte in Toscana prorogata l’allerta gialla Raffiche di grecale sulle zone centrali

In Toscana, l’allerta gialla per vento forte è stata prorogata fino alle 20 di questa sera. Le raffiche di grecale continuano a interessare le zone centrali e settentrionali della regione, dove il vento si mantiene intenso. La protezione civile ha mantenuto la segnalazione di attenzione, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione. Nessun incidente rilevante è stato segnalato fino a questo momento.

Firenze, 1 maggio 2026 – Prosegue l’allerta vento in Toscana, prorogata fino alle 20 di stasera. Il grecale che soffia in queste ore sulla Toscana proseguirà quindi lungo il corso della giornata, in particolare sulle aree centrali-settentrionali. Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle 20 di oggi, venerdì Primo Maggio, l’allerta gialla in corso che vale per le zone della piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera. E proprio il vento ha rappresentato uno dei principali problemi nella gestione del vasto incendio divampato nei giorni scorsi sul monte Faeta, a cavallo tra le province di Pisa e di Lucca, con circa 800 ettari di bosco andati a fuoco e qualche migliaio di persone sfollate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vento forte in Toscana, prorogata l’allerta gialla. Raffiche di grecale sulle zone centrali Notizie correlate Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischioFIRENZE – Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile 2026, sulla Toscana. Leggi anche: Vento forte in Toscana: allerta gialla estesa a giovedì 19. Le zone a rischio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendi; Allerta meteo per vento, la Toscana centrale in codice giallo giovedì 30 aprile; Vento forte in Toscana: allerta gialla giovedì 30. Le zone a rischio; Meteo Toscana verso il ponte: ecco cosa potrà disturbare il primo maggio (aggiornamento allerta vento). Vento forte in Toscana, prorogata l’allerta gialla. Raffiche di grecale sulle zone centraliProprio il vento ha rappresentato uno dei principali problemi nella gestione del vasto incendio divampato nei giorni scorsi sul monte Faeta, a cavallo tra le province di Pisa e di Lucca ... lanazione.it Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendiFirenze, 30 aprile 2026 – L’allerta meteo gialla per forte vento, già in vigore per tutta la giornata di giovedì 30 aprile, proseguirà dalle 10 alle 18 anche nella giornata di venerdì primo maggio. A ... lanazione.it Sicurezza a Sferracavallo, ora c'è un piano Intervento dopo raffiche di mitraglietta... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell' #incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, a Lucca. Nella notte, a causa dell'aumento delle raffiche di vento, evacuate 3.500 persone nella zona di Asciano, frazione del Comune di San x.com