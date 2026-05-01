Ventimiglia soccorso tecnico su pendio per un pino sui binari

Stamattina i Vigili del Fuoco e il nucleo SAF sono intervenuti a Ventimiglia, nel parco merci di corso Genova, a causa di un pino caduto sui binari. È stata necessaria un'operazione alpinistica per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza i binari. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto squadre specializzate per garantire la riapertura delle linee ferroviarie.

? Cosa sapere Vigili del Fuoco e nucleo SAF intervengono stamattina sul parco merci di Ventimiglia.. Operazione alpinistica necessaria per mettere in sicurezza i binari di corso Genova.. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il nucleo Saf di Imperia sono intervenuti questa mattina per un grosso tronco di pino che minacciava di cadere sui binari del parco merci ferroviario, in corrispondenza del nuovo parcheggio di corso Genova. Il pericolo si è concentrato lungo la scarpata dove l’albero era rimasto incastrato, mettendo a rischio la stabilità dell’area ferroviaria. Per risolvere l’emergenza, gli operatori hanno dovuto operare in condizioni complesse, calandosi direttamente dal pendio attraverso l’impiego di tecniche specialistiche legate all’alpinismo e alla speleologia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia, soccorso tecnico su pendio per un pino sui binari Notizie correlate Ventimiglia: corpo sui binari, linea riaperta dopo oreLa circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e la Francia è stata ripristinata intorno alle 13. Leggi anche: Donna investita sui binari a Ceriale: linea ferroviaria Savona-Ventimiglia sospesa Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PIANO DI EMERGENZA BINAZIONALE ITALIA – FRANCIA; Tunnel della Giralda, definito a Ventimiglia il piano di emergenza binazionale Italia-Francia; Ventimiglia, stalking e violenze sulla compagna: scatta il divieto di avvicinamento; Soccorso di animali, quattrocento interventi a Ventimiglia: il traguardo di Ambulanze Veterinarie Odv (Foto). Ventimiglia e il caso del bimbo ritrovato vivo: il testimone della scomparsa indagato per omissione di soccorsoE’ stato indagato per omissione di soccorso il testimone della scomparsa del bimbo di cinque anni che ha fatto perdere le proprie tracce l’11 luglio scorso, poche ore dopo essere arrivato con i ... affaritaliani.it Bimbo ritrovato a Ventimiglia, il testimone indagato per omissione di soccorsoVentimiglia – È stato indagato per omissione di soccorso l’uomo che per ultimo aveva visto il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera a Ventimiglia e ritrovato ieri mattina da tre volontari della ... ilsecoloxix.it INIZIO EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA Automezzo pesante in avaria a Imperia Est In Uscita in direzione Francia (Inizio evento ore 02:33 del 01-05-2026) #TrattaA10 #SavonaVentimiglia facebook