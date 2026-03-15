Ventimiglia | corpo sui binari linea riaperta dopo ore

A Ventimiglia, la linea ferroviaria tra Italia e Francia è stata riaperta alle 13.30 dopo che, nei pressi dei Balzi Rossi, è stato trovato un corpo sui binari. La circolazione era stata interrotta per diverse ore a causa dell’accaduto. Le autorità hanno ripristinato il traffico ferroviario una volta completate le operazioni di gestione della situazione.

La circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e la Francia è stata ripristinata intorno alle 13.30, dopo che un corpo umano è stato rinvenuto sui binari nei pressi dei Balzi Rossi. Le prime informazioni indicano che si tratta di un uomo, probabilmente di origine nordafricana, il cui decesso potrebbe essere legato a un tentativo di attraversamento del confine durante la notte. L’incidente ha causato una sospensione del traffico per diverse ore, tempo necessario per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e l’esame preliminare della salma da parte del medico legale. L’intervento delle forze dell’ordine e la gestione operativa. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata grazie all’allerta immediata scatenata da un macchinista in transito che ha fermato il convoglio al primo segnale visivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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