Venezia torna in Serie A dopo alcuni anni, mentre l’Empoli ha vinto 1-0 contro l’Avellino, mantenendo vive le speranze di salvezza. La città si è riempita di entusiasmo, non per le maschere del Carnevale, ma per la promozione della squadra in massima serie. La formazione ha concluso il campionato con questa vittoria, ma la permanenza in categoria non è ancora ufficiale.

VENEZIA – Festa in Laguna non per il Carnevale ma per il ritorno della squadra in Serie A. La formazione lagunare, guidata da Giovanni Stroppa, ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 nella 37esima giornata di Serie B, e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monzacontro il Mantova per 3-2. Stroppa, quindi, conquista la quarta promozione in serie A dopo quelle con Crotone (2019-2020), Monza(2020-2021) e Cremonese (2024-25). Il Venezia sale di categoria grazie ai 79 punti conquistati ad un agiornata dal termine della stagione regolare, con 23 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte e il migliorattacco del torneo con 75 gol segnati e solo 31 reti subite.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Venezia torna in serie A. Empoli batte Avellino (1-0) ma non è ancora salvo

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