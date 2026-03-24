Venezia – Like a virgin, sfiorata per la prima volta dalla magia di Venezia. O forse no. È un déjà vu. Nel video del 1984 è una ragazzina che sta per diventare una superstar. I boccoli biondi vaporosi. I canali. Le calli. Il leone che passeggia in piazza San Marco. Le collane lunghissime. L’abito bianco da sposa, le perle al collo. Un video di culto. Madonna l’ha rifatto. Like A Virgin, again and again. Ancora, ancora. Con bandierina italiana tricolore. Il video pubblicato sul profilo social è una botta di nostalgia dagli spensierati eighties. Con lei c’è l’attrice newyorkese Julia Garner, stellina del cinema che ha debuttato in streaming (vedi Ozark, tre Emmy Awards e un Golden Globe) e ha proseguito il volo con Inventing Anna, The Assistant e i Fantastici 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna a Venezia canta “Like a virgin” con Julia Garner: “Ancora e ancora”. La star a Venezia per la serie ‘The Studio’

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