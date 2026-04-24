La partita tra Venezia e Empoli si disputa nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Per seguirla in tv e streaming, ci sono diverse opzioni di visione disponibili. Il Venezia ha disputato una stagione movimentata, mantenendo un buon rendimento fino a questo momento. Entrambe le squadre scenderanno in campo con obiettivi specifici per questa fase del torneo.

Venezia-Empoli è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il campionato del Venezia è stato entusiasmante, fino ad oggi. Ora, quando mancano solamente tre giornate al termine della stagione regolare, il compito della squadra di Stroppa – che piazzerà l’ennesima promozione in A della sua carriera – è quello di difendere i tre punti di vantaggio su Monza e Frosinone. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E contro l’Empoli in casa non ci sono rischi. Questa squadra, che viene da undici risultati utili di fila, non ha mai tremato nel corso dell’anno nel momento in cui ha dovuto alzare l’asticella.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Venezia-Empoli: la Serie A è più vicina

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